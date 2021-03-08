Японские бизнесмены посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава японской инвестиционной компании ТЕТ Таро Савада, замдиректора Мунечика Танио и зампредседателя организации "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Как сообщает в понедельник Trend, во время ознакомления с комплексом гости были подробно проинформированы о геноциде, совершенном армянами. Было отмечено, что созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева Губинский мемориальный комплекс геноцида был открыт 18 сентября 2013 года.

До сведения гостей было доведено, что это массовое захоронение было обнаружено первого апреля 2007 года, после чего на территории сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана были проведены обширные исследования. По итогам исследований было установлено, что захоронение возникло в результате геноцида, совершенного армянами против местного гражданского населения в 1918 году.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)