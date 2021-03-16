В Азербайджане под агросады сданы в аренду 9 530 гектаров земли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для посадки лесных садов (агросадов) уже сдано в аренду 9 530 гектаров земли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в программе «Час эксперта» сказал начальник Службы развития лесов при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Намик Хыдыров.

По его словам, земли лесного фонда сдаются в аренду физическим и юридическим лицам.

«Земли, не покрытые лесной растительностью, сдаются в аренду на срок от 1 до 49 лет для лесовосстановления. Сданные в аренду участки регулярно проверяются. Периодически проводится проверка на предмет соблюдения договора арендаторами», — сказал Хыдыров.

Он отметил, что по результатам мониторинга, проведенного осенью 2020 года, было сделано предупреждение арендаторам, не выполняющим посадку леса должным образом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)