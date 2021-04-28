Азербайджанские спецназовцы успешно завершили курсы в Турции

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили подготовку на курсах спецназа, организованных в Учебно-тренировочном центре по борьбе с терроризмом в турецком городе Испарта.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Длительность курсов составила шесть недель.

По их окончании была организована соответствующая церемония.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)