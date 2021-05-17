При получении взятки задержаны должностные лица Бакинского главного таможенного управления

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в Бакинском главном таможенном управлении.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе операции при получении взятки с поличным были задержаны некоторые должностные лица Бакинского главного таможенного управления.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что позднее общественности будет предоставлена подробная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)