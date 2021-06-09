В Шуше восстанавливают три исторические мечети (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева ведет в Шуше работы по восстановлению и ремонту трех исторических мечетей, сообщает в среду Trend.
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