Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран (версия 2)

Азербайджан 14 июня 2021 19:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:32)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

По данным ведомства, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах:

No

Страна

Число очагов болезни

1

Франция

677

2

Германия

523

3

Венгрия

289

4

Южная Корея

277

5

Польша

248

6

ЮАР

146

7

Египет

123

8

Китай

119

9

Иран

100

10

Вьетнам

98

11

Дания

95

12

 Швеция

92

13

Россия

80

14

 Нидерланды

79

15

Япония

77

16

Англия

76

17

Индия

38

18

Ирландия

37

19

Эстония

26

20

Бельгия

25

21

Латвия

23

22

Израиль

21

23

Италия

19

24

Финляндия

18

25

Норвегия

14

26

Украина

14

27

Литва

13

28

Казахстан

12

29

Румыния

11

30

Чехия

10

31

Болгария

9

32

Кувейт

9

33

Словакия

7

34

США

6

35

Индонезия

6

36

Непал

6

37

Алжир

5

38

Хорватия

5

39

Лесото

5

40

Шотландия

4

41

Филиппины

3

42

Северная Ирландия

3

43

Камбоджа

3

44

Австралия

3

45

Северная Корея

3

46

Афганистан

3

47

Греция

3

48

Ирак

3

49

Уэльс

3

50

Лаос

3

51

Мали

2

52

Саудовская Аравия

1

53

Нигерия

1

54

Сенегал

1

Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть и в Азербайджан, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из нижеприведенных 44 стран:

No

Страна

1

Германия

2

Венгрия

3

Южная Корея

4

Китай

5

Дания

6

Польша

7

Вьетнам

8

Россия

9

Нидерланды

9

Япония

11

Индия

12

Иран

13

Англия

14

Ирландия

15

Бельгия

16

Израиль

17

Италия

18

Украина

19

 Франция

20

Казахстан

21

Румыния

22

Чехия

23

Болгария

24

Словакия

25

Швеция

26

США

27

Хорватия

28

Шотландия

29

Литва

30

Филиппины

31

Северная Ирландия

32

Ирак

33

Уэльс

34

Саудовская Аравия

35

Кувейт

36

Камбоджа

37

Финляндия

38

Эстония

39

Афганистан

40

Непал

41

Алжир

42

ЮАР

43

Мали

44

Лесото

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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