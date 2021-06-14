Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:32)
БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.
По данным ведомства, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах:
|
No
|
Страна
|
Число очагов болезни
|
1
|
Франция
|
677
|
2
|
Германия
|
523
|
3
|
Венгрия
|
289
|
4
|
Южная Корея
|
277
|
5
|
Польша
|
248
|
6
|
ЮАР
|
146
|
7
|
Египет
|
123
|
8
|
Китай
|
119
|
9
|
Иран
|
100
|
10
|
Вьетнам
|
98
|
11
|
Дания
|
95
|
12
|Швеция
|
92
|
13
|
Россия
|
80
|
14
|Нидерланды
|
79
|
15
|
Япония
|
77
|
16
|
Англия
|
76
|
17
|
Индия
|
38
|
18
|
Ирландия
|
37
|
19
|
Эстония
|
26
|
20
|
Бельгия
|
25
|
21
|
Латвия
|
23
|
22
|
Израиль
|
21
|
23
|
Италия
|
19
|
24
|
Финляндия
|
18
|
25
|
Норвегия
|
14
|
26
|
Украина
|
14
|
27
|
Литва
|
13
|
28
|
Казахстан
|
12
|
29
|
Румыния
|
11
|
30
|
Чехия
|
10
|
31
|
Болгария
|
9
|
32
|
Кувейт
|
9
|
33
|
Словакия
|
7
|
34
|
США
|
6
|
35
|
Индонезия
|
6
|
36
|
Непал
|
6
|
37
|
Алжир
|
5
|
38
|
Хорватия
|
5
|
39
|
Лесото
|
5
|
40
|
Шотландия
|
4
|
41
|
Филиппины
|
3
|
42
|
Северная Ирландия
|
3
|
43
|
Камбоджа
|
3
|
44
|
Австралия
|
3
|
45
|
Северная Корея
|
3
|
46
|
Афганистан
|
3
|
47
|
Греция
|
3
|
48
|
Ирак
|
3
|
49
|
Уэльс
|
3
|
50
|
Лаос
|
3
|
51
|
Мали
|
2
|
52
|
Саудовская Аравия
|
1
|
53
|
Нигерия
|
1
|
54
|
Сенегал
|
1
Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть и в Азербайджан, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из нижеприведенных 44 стран:
|
No
|
Страна
|
1
|
Германия
|
2
|
Венгрия
|
3
|
Южная Корея
|
4
|
Китай
|
5
|
Дания
|
6
|
Польша
|
7
|
Вьетнам
|
8
|
Россия
|
9
|
Нидерланды
|
9
|
Япония
|
11
|
Индия
|
12
|
Иран
|
13
|
Англия
|
14
|
Ирландия
|
15
|
Бельгия
|
16
|
Израиль
|
17
|
Италия
|
18
|
Украина
|
19
|Франция
|
20
|
Казахстан
|
21
|
Румыния
|
22
|
Чехия
|
23
|
Болгария
|
24
|
Словакия
|
25
|
Швеция
|
26
|
США
|
27
|
Хорватия
|
28
|
Шотландия
|
29
|
Литва
|
30
|
Филиппины
|
31
|
Северная Ирландия
|
32
|
Ирак
|
33
|
Уэльс
|
34
|
Саудовская Аравия
|
35
|
Кувейт
|
36
|
Камбоджа
|
37
|
Финляндия
|
38
|
Эстония
|
39
|
Афганистан
|
40
|
Непал
|
41
|
Алжир
|
42
|
ЮАР
|
43
|
Мали
|
44
|
Лесото
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)