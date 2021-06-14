Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:32)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

По данным ведомства, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах:

No Страна Число очагов болезни 1 Франция 677 2 Германия 523 3 Венгрия 289 4 Южная Корея 277 5 Польша 248 6 ЮАР 146 7 Египет 123 8 Китай 119 9 Иран 100 10 Вьетнам 98 11 Дания 95 12 Швеция 92 13 Россия 80 14 Нидерланды 79 15 Япония 77 16 Англия 76 17 Индия 38 18 Ирландия 37 19 Эстония 26 20 Бельгия 25 21 Латвия 23 22 Израиль 21 23 Италия 19 24 Финляндия 18 25 Норвегия 14 26 Украина 14 27 Литва 13 28 Казахстан 12 29 Румыния 11 30 Чехия 10 31 Болгария 9 32 Кувейт 9 33 Словакия 7 34 США 6 35 Индонезия 6 36 Непал 6 37 Алжир 5 38 Хорватия 5 39 Лесото 5 40 Шотландия 4 41 Филиппины 3 42 Северная Ирландия 3 43 Камбоджа 3 44 Австралия 3 45 Северная Корея 3 46 Афганистан 3 47 Греция 3 48 Ирак 3 49 Уэльс 3 50 Лаос 3 51 Мали 2 52 Саудовская Аравия 1 53 Нигерия 1 54 Сенегал 1

Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть и в Азербайджан, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из нижеприведенных 44 стран:

No Страна 1 Германия 2 Венгрия 3 Южная Корея 4 Китай 5 Дания 6 Польша 7 Вьетнам 8 Россия 9 Нидерланды 9 Япония 11 Индия 12 Иран 13 Англия 14 Ирландия 15 Бельгия 16 Израиль 17 Италия 18 Украина 19 Франция 20 Казахстан 21 Румыния 22 Чехия 23 Болгария 24 Словакия 25 Швеция 26 США 27 Хорватия 28 Шотландия 29 Литва 30 Филиппины 31 Северная Ирландия 32 Ирак 33 Уэльс 34 Саудовская Аравия 35 Кувейт 36 Камбоджа 37 Финляндия 38 Эстония 39 Афганистан 40 Непал 41 Алжир 42 ЮАР 43 Мали 44 Лесото

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)