В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании (Версия 2)

Азербайджан 20 июня 2021 00:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании (Версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 21:37, 19 июня)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования"и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики". В соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства, передает Trend в субботу со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Слова «свидетельство государственного социального страхования» заменяются в законодательных актах на «социальное страхование», слова «не имеющие свидетельства о государственном социальном страховании» - на «не взятые на индивидуальный учет», слова «выдача свидетельства» заменяются на «ведение индивидуального учета в системе». Также изъяты из части 1 статьи 48 Трудового кодекса слова «и свидетельство о государственном социальном страховании (кроме тех, кто впервые приступает к трудовой деятельности)».

Таким образом, в рамках программы электронизации как части проводимых социальных реформ были сформированы полные электронные информационные базы данных по индивидуальному учету. На индивидуальных счетах отражена информация о взносах по обязательному государственному социальному страхованию, уплаченных при открытии лицевого счета с постоянным (неизменным) номером социального страхования в течение отчетного периода. Благодаря новаторским решениям и с учетом того, что граждане имеют постоянный номер социального страхования в электронной системе, отпадает необходимость распечатывать и представлять свидетельство о социальном страховании.

В то же время в Закон «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» внесены изменения, чтобы обеспечить застрахованным доступ к информации в "личном кабинете".

Отметим, что созданный министерством труда и социальной защиты населения в соответствии с распоряжением главы государства от пятого сентября 2018 года интернет-портал "e-sosial" предоставляет гражданам возможность получения регулярно обновляемых сведений о трудовом договоре, индивидуальном учете, пенсионном капитале, видах соцобеспечения, собственности на землю, инвалидности, реабилитации, уплаченных взносах по обязательному государственному социальному страхованию и др.

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