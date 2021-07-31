В МЧС Азербайджана прошло оперативное совещание в связи с пожарной безопасностью

БАКУ /Trend/ - В Государственной службе пожарного надзора МЧС Азербайджана прошло оперативное совещание.

На совещании под председательством начальника госслужбы генерал-майора Хикмета Аббасова присутствовали главы отделов аппарата и территориальных управлений.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, на совещании обсуждалась нынешняя ситуация в связи с начавшимися в лесах и перекинувшимися на территории населенных пунктов пожарами, которые в последние дни бушуют в ряде регионов братской Турции.

Говоря об утвержденном плане действий по предотвращению подобных пожаров в нашей стране, начальник госслужбы подчеркнул важность усиления контроля совместно с соответствующими государственными структурами за пожарной безопасностью на отнесенных к группе повышенного риска пожароопасных объектах и ​​территориях, обмена информацией и принятия возможных превентивных мер.

На совещании также были даны соответствующие поручения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)