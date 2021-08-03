Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время успешно борятся с пожарами в братской стране.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС, делегация уполномоченных лиц ведомства во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым в настоящее время находится в Турции.

В рамках визита генерал-лейтенант Этибар Мирзоев встретился в Центре управления кризисными ситуациями с заместителем министра внутренних дел Турции Мехметов Эрсоем. Этибар Мирзоев сообщил, что по поручению Президента Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана прибыли в братскую Турцию. Он также подробно рассказал о деятельности сил МЧС Азербайджана в направлении тушения пожаров. Напомнив, что в братскую Турцию уже прибыла очередная пожарно-спасательная группа МЧС, замминистра предоставил подробную информацию о составе и возможностях подразделения.

Искренне поприветствовав азербайджанскую делегацию, Мехмет Эрсой выразил признательность за оказанную помощь и поддержку Президенту Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)