Азербайджанские пожарные продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожарно-спасательные отряды МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, продолжают успешные операции по тушению лесных пожаров.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, за прошедшие сутки азербайджанские пожарные осуществляли тушение пожаров в населенных пунктах Кёйджегиз, Пынар, Карайер, Каваджыг, Джайхисар, Отманлар Кёйджегизского района, Хусейн Яйла Каваклыдеринского района и Йыланлы Ментешинского района. На этих территориях были проведены мероприятия по разведке и тушению пожаров, охлаждению очагов возгорания, было предотвращено распространение огня на объекты инфраструктуры.

Несмотря на то, что тушение пожаров проводится в труднопроходимой местности с горным рельефом, в рамках срочных и неотложных мероприятий на ряде участков пожарно-спасательные отряды продолжали свою деятельность и в ночное время. Деятельность пожарно-спасательных подразделений МЧС Азербайджана осуществляется в тесной координации с турецкими пожарными.

К операциям по тушению пожаров в направлении Кёйджегиза привлечен самолет-амфибия МЧС Азербайджана Бе-200ЧС, который за сутки выполнил шесть вылетов и сбросил на очаги возгорания 57 тонн воды. Принадлежащий авиационному отряду МЧС Азербайджана вертолет за то же время совершил 21 вылет и сбросил 53 тонны воды.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)