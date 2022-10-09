Прошло 2 года со дня освобождения поселка Гадрут - Репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прошло 2 года со дня освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Гадрут был освобожден от армянской оккупации 9 октября 2020 года в результате контрнаступательной операции, начатой ​​азербайджанской армией 27 сентября.

9 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от оккупации поселка Гадрут и 8 других населенных пунктов.

Глава государства сообщил, что благодаря успешной операции освобождены от оккупации село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село Гараджаллы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур.

Освобождение Гадрута считается одним из главных переломных моментов 44-дневной войны.

В результате операции по освобождению Гадрута было уничтожено значительное количество живой силы и техники армянской армии.

Освобождение поселка Гадрут от оккупации было не только тяжелым поражением армянской армии, но и большим ударом для армян с психологической точки зрения. Оккупанты не оправились от этого поражения, и путь в Шушу был открыт для азербайджанской армии.

Съемочная группа Trend TV побывала в освобожденном поселке Гадрут и побеседовала с нашими военнослужащими, участвовавшими в освобождении поселка.