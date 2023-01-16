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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)

Азербайджан Материалы 16 января 2023 15:29 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - По Лачинской дороге из Ханкенди в Лачин беспрепятственно проехала колонна машин миротворцев.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, командированный в Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда 10 машин снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Это говорит о том, что на Лачинской дороге нет ограничений для проезда автомобилей гуманитарного назначения. За сегодняшний день в составе трех колонн и отдельного транспорта по Лачинской дороге, из Ханкенди в направлении Лачина, беспрепятственно проехали 28 автомашин РМК.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще десять автомашин РМК (ФОТО)
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