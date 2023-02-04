Зарубежные путешественники посетили город Физули, ознакомились с работами по разминированию (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Поездка делегации зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана продолжается.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, члены делегации посетили город Физули.

Они ознакомились с работами по закладке центра города, а также с процессом разминирования в деревне Ишиглы Физулинского района.

Было отмечено, что процесс разминирования, осуществляемый Азербайджанским национальным агентством по разминированию - очень трудоемкий процесс, так как достоверность предоставленных армянской стороной минных карт крайне низкая. В период за два года после освобождения земель от оккупации десятки граждан погибли и сотни получили ранения, подорвавшись на минах.

Напомним, что ранее сегодня международные путешественники побывали в Ходжавендском районе, где посетили историческое наследие Азербайджана - Азыхскую пещеру.

Затем они посетили жемчужину Кавказа - город Шуша.

В Шуше туристы наблюдали за ходом мирной акции протеста представителей НПО Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, а также посетили городскую крепость.

Путешественникам рассказали о варварском отношении оккупантов к памятникам азербайджанского культурного наследия.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка делегации зарубежных путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят представители туристической элиты США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.

В ходе трехдневной поездки путешественники знакомятся с последствиями вандализма, совершенного за период армянской оккупации, восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с красотами природы Карабахского региона.