PwC и Государственная Налоговая Служба сотрудничают для развития налогового образования через Всереспубликанскую олимпиаду (ФОТО)

«PwC Азербайджан» с гордостью сообщает об успешном завершении Общереспубликанской олимпиады по "Налогам", организованной при партнерстве с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджанской Республики. Это значимое мероприятие, проведенное в честь выдающегося лидера Гейдара Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и объединившее студентов различных высших учебных заведений, способствовало формированию глубокого понимания в области налогообложения и возникновения интереса к данной области.

Финальный этап Олимпиады был проведён с 2 по 4 июня в административном здании Образовательного центра Государственной налоговой службы в городе Шамахы. Более 100 студентов, представляющих 20 университетов, приняли участие в этом увлекательном соревновании.

Директор практики оказания налоговых услуг в PwC Азербайджан Гюнель Садиева выступила модератором панельных дискуссий с высокоуважаемыми экспертами в предметной области. Советник руководителя Государственной налоговой службы Фарид Исаев, начальник Отдела кадров Государственной налоговой службы Айтен Керимова и директор по налогам «Negsol Holding» Рашад Аббасов поделились своими историями успеха и провели динамичный диалог с аудиторией, тем самым проливая свет на современный подход к налоговой отрасли.

Мы провели первый в истории Азербайджана конкурс по налоговым кейсам (конкретным сценариям или ситуациям), ведущим которого был Менеджер по налогам нашей компании Руфат Шахбазов. В ходе соревнования были выявлены знания студентов в области налогообложения, а также их навыки решения проблем. Топ-10 участников были награждены эксклюзивными подарками с логотипом PwC.

Последний день Олимпиады стал кульминацией мероприятия, поскольку студенты сдали экзамен, состоящий из тщательно разработанных тестовых вопросов, отражающих тонкости налоговой системы и законодательства. Экзамен проходил в две смены и длился 90 минут, в течение которых студенты должны были продемонстрировать свои знания и навыки в области налогообложения. Студент Университета Хазар Мусеиб Гулиев занял почетное первое место, а студентам Нахичеванского государственного университета Наилю Мустафазаде и Ниджату Мамедли достались почётные второе и третье места соответственно.

Победители были награждены призами и сертификатами, а также получили возможность принять участие в программах стажировки, организованных совместно Государственной налоговой службой и "PwC Азербайджан". Эти стажировки позволят им получить ценный практический опыт и сформируют представление о перспективных карьерных возможностях в области налогообложения.

Компания PwC гордится тем, что ей удалось стать частью ориентированной на будущее инициативы, целью которой является внести вклад в повышение осведомлённости в области налогов студентов высших учебных заведений в рамках «Года Гейдара Алиева». Как компания, приверженная развитию талантов и поддержке следующего поколения налоговых специалистов, мы с радостью приняли участие в этом значимом событии, способствуя обмену знаниями и вдохновляя молодые таланты в области налогообложения.