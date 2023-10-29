В национальном парке "Шахдаг" произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горно-лесной зоне национального парка "Шахдаг" вблизи села Гемерван Габалинского района.

Как сообщает Trend, на территории немедленно были задействованы силы Габалинского районного подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Огнем была охвачена территория площадью 600 м2. Благодаря срочным мерам, принятым пожарными, огонь удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться на густой лесной массив.