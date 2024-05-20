Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - Дайга Миериня (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга сказала спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Чем больше представителей международного сообщества посетит Карабах, тем выше будет уровень осведомленности о тамошней ситуации. Я хотела бы поздравить вашу страну с прогрессом, достигнутым в мирных переговорах с Арменией. Я желаю Азербайджану и вашему правительству достижения полного мира. Вчера мы увидели, что в регионе наблюдается очень быстрый прогресс. Мы увидели новый аэропорт, новые школы, здания. Мы также посетили Шушу, и мы видим, что местности очень быстро восстанавливаются и развиваются", - добавила она.

Помимо этого спикер парламента заметила, что углубляется межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Латвией.

Отметим, что 18 мая делегация во главе с председателем парламента Латвии Дайгой Миериня прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

19 мая делегация посетила Карабах.

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