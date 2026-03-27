Russian humanitarian aid trucks cross Azerbaijani-Iranian border (PHOTO) (UPDATE)

Details added: first version posted on 10:39, March 26
BAKU, Azerbaijan, March 27. Trucks carrying humanitarian aid sent by Russia to Iran have crossed into Iranian territory through the "South Astara" state border checkpoint of Azerbaijan, Trend reports.
The total weight of the humanitarian cargo, which mainly consists of medicines, exceeds 300 tons.
11:03
Trucks carrying humanitarian aid sent by Russia to Iran have reached the "South Astara" state border checkpoint, Trend reports.
The total weight of the humanitarian cargo, which mainly consists of medicines, exceeds 300 tons.
On March 12, another shipment of over 13 tons of medicines and medical supplies sent by the Russian Ministry of Emergency Situations also transited through Azerbaijani territory to Iran.
On March 11, Russian President Vladimir Putin called Azerbaijani President Ilham Aliyev. During the conversation, President Putin expressed his gratitude for the operational support provided during the evacuation of Russian citizens from Iran and for the conditions created to facilitate the transit of Russian humanitarian aid to Iran through Azerbaijan.
Against the backdrop of regional tensions, the continuous transport of humanitarian goods underscores the vital importance of international cooperation and transit capabilities.
01:41
A cargo train from the Russian Ministry of Emergency Situations carrying humanitarian aid to Iran arrived at the Astara station of Azerbaijan Railways and was sent to Iran via the Astara terminal, Trend reports.
The humanitarian cargo, consisting primarily of medicines, exceeds 300 tons in total weight. Plans are in place to transport the cargo to its destination within Iran via road transport following its arrival.
Notably, on March 12, another shipment of over 13 tons of medicines and medical supplies sent by the Russian Ministry of Emergency Situations also transited through Azerbaijani territory to Iran.
On March 11, Russian President Vladimir Putin called Azerbaijani President Ilham Aliyev. During the conversation, President Putin expressed his gratitude for the operational support provided during the evacuation of Russian citizens from Iran and for the conditions created to facilitate the transit of Russian humanitarian aid to Iran through Azerbaijan.
Against the backdrop of regional tensions, the continuous transport of humanitarian goods underscores the vital importance of international cooperation and transit capabilities.
23:49
A cargo train from the Russian Ministry of Emergency Situations carrying humanitarian aid to Iran has arrived at the "Astara" station of "Azerbaijan Railways" CJSC, Trend reports.
The humanitarian cargo, consisting primarily of medicines, exceeds 300 tons in total weight. Plans are in place to transport the cargo to its destination within Iran via road transport following its arrival.
Notably, on March 12, another shipment of over 13 tons of medicines and medical supplies sent by the Russian Ministry of Emergency Situations also transited through Azerbaijani territory to Iran.
On March 11, Russian President Vladimir Putin called Azerbaijani President Ilham Aliyev. During the conversation, President Putin expressed his gratitude for the operational support provided during the evacuation of Russian citizens from Iran and for the conditions created to facilitate the transit of Russian humanitarian aid to Iran through Azerbaijan.
Against the backdrop of regional tensions, the continuous transport of humanitarian goods underscores the vital importance of international cooperation and transit capabilities.
10:39
A cargo train from the Russian Ministry of Emergency Situations carrying humanitarian aid to Iran has arrived at the "Garadagh" station of "Azerbaijan Railways" CJSC, Trend reports.
The humanitarian cargo, consisting primarily of medicines, exceeds 300 tons in total weight. Plans are in place to transport the cargo to its destination within Iran via road transport following its arrival.
Notably, on March 12, another shipment of over 13 tons of medicines and medical supplies sent by the Russian Ministry of Emergency Situations also transited through Azerbaijani territory to Iran.
On March 11, Russian President Vladimir Putin called Azerbaijani President Ilham Aliyev. During the conversation, President Putin expressed his gratitude for the operational support provided during the evacuation of Russian citizens from Iran and for the conditions created to facilitate the transit of Russian humanitarian aid to Iran through Azerbaijan.
Against the backdrop of regional tensions, the continuous transport of humanitarian goods underscores the vital importance of international cooperation and transit capabilities.
Rusiyadan göndərilən humanitar yardımı daşıyan avtomobillər Azərbaycan - İran sərhədini keçib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Bakı. Trend:
Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük avtomobilləri "Cənub Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsindən İran ərazisinə keçib.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur.
11:03
Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük avtomobilləri "Cənub Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə çatıb.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur.
Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilən, çəkisi 13 tondan artıq olan dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrana yola salınmışdı.
Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi zamanı göstərilən operativ dəstəyə, həmçinin ölkəsinin İrana yönəlmiş humanitar yardımının Azərbaycan ərazisindən keçidi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Regionda müşahidə olunan gərginlik fonunda humanitar yüklərin fasiləsiz daşınması beynəlxalq əməkdaşlığın və tranzit imkanlarının əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır.
01:24
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Astara dəmir yolu stansiyasına daxil olduqdan sonra Astara terminalı vasitəsilə İrana yola salınıb.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilən, çəkisi 13 tondan artıq olan dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrana yola salınmışdı.
Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi zamanı göstərilən operativ dəstəyə, həmçinin ölkəsinin İrana yönəlmiş humanitar yardımının Azərbaycan ərazisindən keçidi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Regionda müşahidə olunan gərginlik fonunda humanitar yüklərin fasiləsiz daşınması beynəlxalq əməkdaşlığın və tranzit imkanlarının əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır.
23:45
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “Astara” stansiyasına daxil olub.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilən, çəkisi 13 tondan artıq olan dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrana yola salınmışdı.
Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi zamanı göstərilən operativ dəstəyə, həmçinin ölkəsinin İrana yönəlmiş humanitar yardımının Azərbaycan ərazisindən keçidi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Regionda müşahidə olunan gərginlik fonunda humanitar yüklərin fasiləsiz daşınması beynəlxalq əməkdaşlığın və tranzit imkanlarının əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır.
10:26
İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yük qatarı “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “Qaradağ” stansiyasına daxil olub.
Trend xəbər verir ki, əsasən dərman vasitələrindən ibarət olan humanitar yükün ümumi çəkisi 300 tondan çoxdur. Yükün daha sonra İran ərazisində təyinat nöqtəsinə avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə çatdırılması planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, martın 12-də Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilən, çəkisi 13 tondan artıq olan dərman və tibbi ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım da Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrana yola salınmışdı.
Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı V.Putin Rusiya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsi zamanı göstərilən operativ dəstəyə, həmçinin ölkəsinin İrana yönəlmiş humanitar yardımının Azərbaycan ərazisindən keçidi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
Regionda müşahidə olunan gərginlik fonunda humanitar yüklərin fasiləsiz daşınması beynəlxalq əməkdaşlığın və tranzit imkanlarının əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır.