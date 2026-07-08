Azerbaijani oil elevates by 2.6% in price (UPDATE)

Details added: first version posted on 09:45
BAKU, Azerbaijan, July 8. The price of Azerbaijan’s Azeri Light crude at Italy’s Augusta port, on a CIF (Cost, Insurance, and Freight) basis, increased by $1.95, or 2.6%, on July 7 from the previous level, coming in at $75.66 per barrel.
This is reflected in the information from the oil market participants.
"At Türkiye’s Ceyhan port, the FOB (Free on Board) price of Azeri Light crude went up by $1.79, or 2.5%, to $72.94 per barrel. The price of URALS crude rose by $1.98, or 4.8%, to $42.93 per barrel, while Brent Dated crude from the North Sea grew by $1.99, or 2.8%, to $71.87 per barrel," the information said.
Azerbaijan’s 2026 state budget is based on an average oil price of $65 per barrel.
According to Trading Economics, the price of oil exceeded $72 per barrel on Wednesday and has risen more than 5% since the start of the week after the U.S. military launched new airstrikes against Iran and revoked the country's permit to sell oil on the global market.
"These moves follow a series of recent attacks on vessels transiting the Strait of Hormuz, including a Qatari liquefied natural gas (LNG) tanker and a Saudi oil tanker. The renewed conflict has jeopardized the temporary peace agreement between the U.S. and Iran and heightened fears of further disruptions to global energy supplies. The risk is that shipowners and regional producers may abandon the strategically important Strait of Hormuz," the platform said.
Besides, according to Trading Economics, the escalation of the conflict has dramatically changed previous expectations about a possible supply glut in the market, which were formed after OPEC+ countries increased production quotas and Middle Eastern producers began to increase oil production.
--------------
Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 2,6%
БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,95 доллара США, или 2,6%, и составила 75,66 доллара за баррель.
Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.
"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,79 доллара, или 2,5%, и составила 72,94 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,98 доллара, или 4,8%, и достигла 42,93 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, или 2,8%, и достигла 71,87 доллара за баррель", - говорится в информации.
Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
Согласно данным Trading Economics, цена на нефть превысила 72 доллара за баррель в среду, а с начала недели выросла более чем на 5% после того, как американские военные нанесли новые авиаудары по Ирану и отменили действие разрешения, позволявшего стране продавать нефть на мировом рынке.
“Эти шаги последовали за серией недавних атак на суда, проходившие через Ормузский пролив, включая катарский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) и саудовский нефтяной танкер. Возобновление конфликта поставило под угрозу временное мирное соглашение между США и Ираном и усилило опасения относительно новых перебоев в мировых поставках энергоресурсов. Риски связаны с тем, что судовладельцы и региональные производители могут отказаться от использования стратегически важного Ормузского пролива”, - передает платформа.
По данным Trading Economics, эскалация конфликта резко изменила прежние ожидания относительно возможного избытка предложения на рынке, сформировавшиеся после того, как страны OPEC+ увеличили производственные квоты, а ближневосточные производители начали наращивать добычу нефти.