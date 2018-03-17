Авиарейс Баку-Стамбул вылетел по расписанию, задержки не зарегистрировано

17 марта 2018 18:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После совершения посадки в стамбульском аэропорту имени Ататюрка у самолета "Boeing", принадлежащем ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), открылся запасной трап. Об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

Он отметил, что трап сразу был закрыт и проблема в скором времени была устранена.

"Самолет, следовавший рейсом Баку-Стамбул, уже находится в Баку. Самолет вылетел по расписанию и никаких задержек зарегистрировано не было", - сказал глава пресс-службы.

(Текст: Али Гасымов)

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