Азербайджан и Израиль могут еще более расширить сотрудничество в разных сферах – посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль могут еще более расширить сотрудничество в сферах здравоохранения, информационных технологий, образования, а также в области возобновляемой энергии и других направлениях.

Об этом СТМЭГИ сказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

Посол сказал, что все больше и больше израильских компаний с нетерпением изучают возможности ведения бизнеса на территории Азербайджана.

«В Азербайджане поощряется развитие туризма. Радует тот факт, что количество прибывающих из Азербайджана в Израиль туристов растет. Кроме того, я считаю, что обе страны могут еще больше расширить сотрудничество в сферах здравоохранения, информационных технологий, образования, а также в области возобновляемой энергии и других областей. В следующем месяце в Израиле пройдет первое заседание совместной межправительственной комиссии, что выведет отношения двух стран на более высокий уровень», - отметил Дан Став.

По словам дипломата, отношения Азербайджана и Израиля носят характер стратегического партнерства.

«Обе страны поддерживают мультикультурализм и служат якорем стабильности. Израиль и Азербайджан расширили отношения во многих сферах, существуют прочные связи между еврейским и азербайджанским народами, которые были заложены много веков назад. Сегодня эти связи играют важную роль в деле дальнейшего укрепления азербайджано-израильских отношений», - сказал посол.

Дан Став отметил, что с момента установления дипломатических отношений обе страны считают эти отношения очень полезными друг для друга.

«Сегодня между Азербайджаном и Израилем открыты новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере аграрного сектора. Важно развивать это направление», - сказал посол.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем по итогам 2017 года составил 671,6 миллиона долларов, из которых примерно 32,6 миллиона долларов пришлись на импорт израильской продукции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)