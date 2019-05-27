Шоурум Le Mag пополняет свой ассортимент

Салон дизайнерской мебели, домашнего декора, отделочных материалов и сантехники Le Mag украсит любую квартиру высококачественным ассортиментом европейского производства.

Le Mag Showroom представляет вашему вниманию новинки, способные удовлетворить различные вкусовые предпочтения клиентов.

Среди представленных новинок стоит отметить уникальную технологию браширования древесины, используемая компанией ESCO. В европейском дизайне старинный паркет является одной из основных тенденций. Компания использует запатентованную технологию старения дуба, которая наряду с изменением эстетического свойства паркетной древесины, также повышает ее эксплуатационное качество.

Популярная по всему миру инновационная технология AquaBlade, обеспечивающая идеальное качество смыва, также имеет место среди имеющихся новинок. Данная технология запатентованна фабрикой Ideal Standart – одной из лидирующих компаний в мире в сфере решений для ванных комнат. Поддерживая высокие стандарты стиля и качества Ideal Standart является европейской компанией и обладает более чем 100-летним опытом в создании функциональных изделий для ванных комнат, удовлетворяя широкому диапазону стилевых предпочтений, практических нужд и бюджетов.

В Le Mag Showroom наряду с новинками имеются и те модели, которые уже давно пользуются спросом во всем мире. Среди последнего - известная итальянская фабрика по межкомнатным дверям FerreroLegno и французская фабрика по сантехнике и мебели для ванных комнат Jacob Delafon.

Глубокие знания, накопленные в течении более 60-ти летнего опыта компании FerreroLegno, способствуют производству продукции, представленную обширной гаммой дверей, не имеющей себе равных. Продуманные до мелочей двери коллекций FerreroLegno, такие как Exit, Replica и Scenario подойдут под любой интерьер.

Французский бренд со 130-ти летним опытом Jacob Delafon выпустил свою новую коллекцию Nouvelle Vague, которую также можно приобрести в шоуруме Le Mag. Основной характерной чертой данной коллекции является интерьер в стиле Нео-ретро, являющийся весьма популярным среди современных декораторов. Стильные аксессуары и мебель коллекции Nouvelle Vague украсят любую ванную комнату.

Сделайте свой дом уютным и комфортным для вас местом с вышеперечисленным и многим другим высококачественным ассортиментом Le Mag Showroom.

Ждем вас по адресу: Ясамальский район, улица Гасана Меджидова, 12 (жилой комплекс Almaz Park).

Более подробную информацию о шоуруме Le MAG можно получить на официальном сайте, пройдя по следующей ссылке, в социальных сетях Facebook и Instagram (@lemagshowroom), а также по контактному номеру +994 50 226 30 70.

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