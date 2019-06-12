Таможня будет внедрять технологию блокчейн с помощью IBM

12 июня 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет и корпорация IBM подпишут 13 июня меморандум о начале использования блокчейн-технологий в таможенных процедурах.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета таможни Сафар Мехтиев на пресс-конференции, которая прошла в рамках начавшей сегодня в Баку выставке-конференции ВТО по применению ИТК.

Мехтиев сказал, что уже в этом году планируется начать внедрять эти технологии во всех видах грузоперевозок. Применение данных технологий позволит отправлять информацию о контейнерных перевозках в базу данных. «В режиме онлайн, без вмешательства извне, можно будет получать необходимую информацию из базы данных. Это будет полезно как предпринимателям, так и таможенным органам, так как повысит качество предоставляемых таможенных услуг», - подчеркнул Мехтиев.

По его словам, Азербайджан также работает над подготовкой соглашений о двустороннем сотрудничестве по применению блокчейн технологий с различными странами. «В этом направлении мы реализуем проект с Украиной при поддержке Грузии и Молдовы», - отметил председатель ГТК.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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