Готовится пятилетний отчет о бизнес-климате в Азербайджане

БАКУ/Trend/- Азербайджано-Германская внешнеторговая палата (AHK) в будущем году представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане за последние пять лет, сообщает Trend. Об этом заявил исполнительный директор AHK Azerbaijan Тобиас Бауманн на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС, который проходит сегодня в Баку.

АПК уже несколько лет готовит отчет по бизнес-климату в Азербайджане. В следующем мы планируем сделать пятилетний доклад на эту тему, сказал он. Это позволит отследить динамику развития страны и различных секторов экономики, и будет полезен для европейских компаний для определения дальнейших перспектив работы в Азербайджане.

В нынешнем отчете были представлены результаты опроса 130 европейских компаний, действующих в Азербайджане. Также личные интервью с представителями 20 европейских компаний, задействованных в 10 ведущих сферах экономики Азербайджана.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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