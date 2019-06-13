Готовится пятилетний отчет о бизнес-климате в Азербайджане

13 июня 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Азербайджано-Германская внешнеторговая палата (AHK) в будущем году представит отчет о бизнес-климате в Азербайджане за последние пять лет, сообщает Trend. Об этом заявил исполнительный директор AHK Azerbaijan Тобиас Бауманн на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС, который проходит сегодня в Баку.

АПК уже несколько лет готовит отчет по бизнес-климату в Азербайджане. В следующем мы планируем сделать пятилетний доклад на эту тему, сказал он. Это позволит отследить динамику развития страны и различных секторов экономики, и будет полезен для европейских компаний для определения дальнейших перспектив работы в Азербайджане.

В нынешнем отчете были представлены результаты опроса 130 европейских компаний, действующих в Азербайджане. Также личные интервью с представителями 20 европейских компаний, задействованных в 10 ведущих сферах экономики Азербайджана.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку начала работу азербайджано–немецкая внешнеторговая палата
Бизнес 12 ноября 2012 23:01
Германия инвестировала в экономику Азербайджана свыше $450 млн. - замминистра
Бизнес 12 ноября 2012 21:06
Лента новостей
Джаз-оркестр имени Олега Лундстрема приглашает всех на Бакинский бульвар (ФОТО)
Интервью 13:52
В Азербайджане продолжается работа по обустройству заповедников
Общество 13:50
В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий патрульный пост
Турция 13:46
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Общество 13:43
В Азербайджане авиаперевозчикам предъявили новые требования
Политика 13:39
Организация круизов на Каспии планируется с 2020 года - госагентство Азербайджана
Общество 13:35
Армия Хафтара сбила в Ливии самолет лояльных кабмину в Триполи сил
Другие страны 13:33
Удивительные богатыри в древней Хиве! Как азербайджанец тянул локомотив и перетаскивал якорь (ФОТО)
Путешествия 13:24
Военные пилоты Азербайджана предотвратили провокацию противника (ВИДЕО)
Политика 13:24