ВВП Азербайджана за 5 месяцев вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года

БАКУ/Trend/- Внутренний валовый продукт Азербайджана (ВВП) за январь-май 2019 года превысил соответствующие показатели за прошлый год.

За январь-май в стране объем производства ВВП превысил составил более 30,608 миллиарда манатов, что больше показателя соответствующего периода прошлого года на 2,2 процента, передает Trend со ссылкой на Госкомстат.

В структуре валового продукта на долю промышленности пришлось 46 процентов, торговли и ремонта транспортных средств - 9,9 процента, транспорта и складского хозяйства - 6,4 процента, строительства - 5,9 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйств - 3,7 процента, туризма и общественного питания - 2,6 процента, информации и связи - 1,8 процента, прочих сфер -14,4 процента. Налоги на товары и импорт составили 9,3 процента от ВВП.

ВВП на душу населения за отчетный период составил 3099 манатов.

(Автор: Турал Гараджаев)

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