Конкурс с призовым фондом $ 2 млн : прием заявок открыт

20 июня 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Шестой Международный конкурс-конкурс проектов LafargeHolcim приглашает к участию архитекторов, инженеров, дизайнеров, студентов, и всех работающих в строительной сфере.. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 июня 2019 года (14:00 по Гринвичу). Крайний срок подачи проекта - 25 февраля 2020 года (14:00 по Гринвичу).

Целью конкурса является поддержка инновационных и креативных проектов в области устойчивого развития в сфере строительства. Критерии включают в себя: инновации, этические стандарты и социальную значимость, эффективность использования ресурсов и окружающей среды, экономическую эффективность, контекстуальные и эстетические эффекты и сокращение выбросов CO2.

Отбор проектов и концепций на начальном этапе осуществляется в 5 регионах: Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Проекты из Азербайджана будут рассматриваться в рамках европейских проектов. Жюри присудило фонд в размере 330 000 долларов США в каждом регионе. Проекты, победившие на региональном уровне, получают право бороться за золотые, серебряные и бронзовые награды на глобальном конкурсе. Награждение будет в двух категориях: «Основное» и «Следующее поколение».

“Основная категория» предполагает участие архитекторов, дизайнеров, инженеров, владельцев проектов, ландшафтных дизайнеров, строителей и других специальностей связанных со строительной отраслью. Заявки должны относиться к трем проектным группам: общественно-социальное и гражданское строительство, ландшафт, городское планирование и инфраструктура.

В категории «Следующее поколение» приглашаются молодые специалисты и студенты. Возраст авторов проекта не должен превышать 30 лет. В этой категории предполагается, что проекты будут охватывать темы устойчивом развитии и предлагать возможные решениях.

Прогресс, население, планета, развитие и мастерство. Представленный проект должен находиться на стадии проектирования, но их строительство не должны начаться до 1 января 2019 года. Возраст авторов проекта должен быть не менее 18 лет по состоянию на 25 февраля 2020 года. Призовой фонд конкурса составляет 2 миллиона долларов. Победители будут объявлены в сентябре / ноябре 2020 года. Для участия в конкурсе вы можете посетить www.lafargeholcim-awards.org. Также можно связаться с отделом по связям с общественностью Holcim (Азербайджан) mehdi.mehdiyev@lafargeholcim.com или службой технической поддержки https://www.lafargeholcim-foundation.org/helpdesk для конкретных вопросов относительно их регистрации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Режиссеры-любители показали свое мастерство на конкурсе за лучшее видео по технике безопасности (ФОТО)
Экономика 27 мая 12:00
Мы живем, мы создаем, мы верим в будущее! (ФОТО)
Бизнес 9 апреля 11:00
C 70-летней историей в будущее! (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 19 марта 11:08
МЧС Азербайджана проводит практические тренинги по противопожарной подготовке
Общество 1 марта 13:09
Как создать безопасные условия труда на производстве
Бизнес 18 февраля 15:13
Представители министерства экологии и природных ресурсов посетили цементный завод Holcim в Eclepens
Бизнес 7 февраля 12:03
Лента новостей
В Азербайджане будут внедрены новейшие западные технологии в сфере производства бетона
Экономика 12:10
Президент Ильхам Алиев осуществляет последовательные меры для роста благосостояния граждан - депутат
Политика 12:06
МИД Китая: визит Си Цзиньпина в КНДР призван начать новую эпоху в двусторонних отношениях
Другие страны 11:52
В Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПАЧЭС
Экономика 11:48
Беларусь планирует до конца года привлечь от Банка развития Китая кредит на $500 млн долларов
Беларусь 11:43
PASHA Capital признан «Лучшей инвестиционной компанией Азербайджана»
Экономика 11:41
ОАО «АтаБанк» выиграло премию NETTY 2019 (ФОТО)
Бизнес 11:40
В Азербайджане для повышения трудовых пенсий вносится изменение в законодательство
Общество 11:38
ИВ: В Шамахе строятся 288 домов и квартир для семей, лишенных жилья после землетрясения
Общество 11:38