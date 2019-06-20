Ларс Леманн: Carlsberg Azerbaijan удалось продолжить рост объемов по всем показателям (ИНТЕРВЬЮ)

Интервью Trend с вице-президентом региона Восточная Европа Carlsberg Group Ларсом Леманном



Насколько успешным был 2018 год и первый квартал нынешнего года для компании?

2018 год был определенно хорошим годом как для Carlsberg Group, так и для Carlsberg Azerbaijan в частности. В прошлом году мы продолжили пожинать плоды глобальной стратегии Sail’22, начатой ​​в 2016 году, главная цель которой - сделать Carlsberg Group успешной, профессиональной и привлекательной пивоваренной компанией на рынках, где мы работаем, и показатели 2018 года действительно вызывают у нас гордость. Говоря о выручке, мы увеличили её общий объем на 4.8 процента, чистую прибыль на 6.5 процентов и операционную прибыль на 11 процентов. Для Carlsberg Azerbaijan, 2018 год также был очень успешным. Carlsberg Azerbaijan удалось продолжить рост объемов по всем показателям.

Говоря о результатах в области устойчивого развития, я с гордостью могу сказать, что с начала 2015 года Carlsberg сократил относительные выбросы углекислого газа на 20 процентов и потребление воды на 9 процентов, демонстрируя приверженность Группы обеспечить рост объёмов по всем показателям без вредного воздействия на окружающую среду. Результаты Carlsberg Azerbaijan по устойчивому развитию также поразительны: за три года компания сократила потребление природного газа на 34 процентов, воды на 43 процентов и электроэнергии на 33 процентов.

Как известно, пивной бизнес очень зависит от сезона и на результаты влияют погодные условия. Несмотря на то, что первый квартал является несезонным периодом, результаты нашей Группы за этот период вдохновляют.

Касательно компании Carlsberg Azerbaijan, где влияние сезонности даже больше, чем на других рынках ввиду особенностей потребления, результаты оказались немного ниже, чем мы ожидали. Но ведь разгар сезона только начинается, и это то время, когда мы производим более 60 процентов годового объема продукции, поэтому у нас высокие ожидания и цели, и местная команда усердно работает для их достижения.

Как вы оцениваете инвестиционный климат и бизнес среду в Азербайджане? Какие сейчас проблемы наблюдаются на местном рынке пива?

Ситуация с бизнес средой довольно хорошая. Мы очень рады видеть большие усилия, предпринимаемые правительством Азербайджана для развития бизнес среды. Наш бизнес чувствует себя хорошо на азербайджанском рынке, и мы планируем развивать производство пива в ближайшие годы.

В Азербайджане благоприятный инвестиционный климат. После падения цен на нефть в 2015 году, правительство сделало еще больший упор на стимулировании неэнергетического сектора, и мы, будучи одной из крупнейших компаний в ненефтяном секторе страны, несомненно почувствовали положительные изменения в бизнес-среде.

До недавнего времени мы боролись с нелегальным алкогольным рынком, однако за последние пару лет рынок алкогольных напитков становится все более прозрачным, и для нас, как абсолютно прозрачной компании, которая платит все налоги, это очень важный фактор конкуренции.

Мы понимаем, что, несмотря на масштабные правительственные проекты, направленные на легализацию теневого рынка, бизнесу требуется время, чтобы понять, что «старый бизнес-механизм» более не возможен, и абсолютно реально иметь прозрачную активность, платить все налоги и при этом иметь прибыльный бизнес.

Но, несомненно, мы считаем, что Азербайджан проводит хорошую работу по улучшению деловой атмосферы.

Азербайджан является одним из уникальных рынков, где относительно значительная доля всех объемов пива продается в отелях, барах и ресторанах. И здесь, к сожалению, мы все ещё сталкиваемся с проблемами с низкокачественным поддельным пивом. Я считаю, что здесь нужно разрабатывать контрольные механизмы, на которых правительство сосредоточится в ближайшем будущем, и мы можем поделиться своим опытом в этой сфере.

Ваша компания работает на азербайджанском рынке уже много лет. Какие рекомендации вы можете дать для развития местного бизнеса?

Я считаю, что для успешного бизнеса главным фактором является постоянное развитие. Мир быстро меняется, и бизнес должен развиваться, по крайней мере, так же быстро, как и мир, просто чтобы оставаться на плаву. Таким образом, самая большая рекомендация для предприятий здесь, в Азербайджане, это постоянно инвестировать в бизнес, стараться развивать не только свой продукт, но и всю сферу, в которой действуют эти предприятия.

Несомненно, для любого бизнеса ключевым фактором успеха являются человеческие ресурсы, поэтому я бы также рекомендовал инвестировать в квалифицированные кадры и обмениваться опытом. Всегда интересоваться инновациями, используя передовой опыт всего мира, безусловно, прямой путь к успеху.

Оглядываясь на более чем 170-летнюю историю Carlsberg, я могу утверждать, что это было основным фактором, способствовавшим росту пивоваренного компании в Копенгагене до огромной международной корпорации, представленной в 140 странах.

Я бы рекомендовал не концентрироваться на скорой прибыли, а сосредоточиться на долгосрочной прибыльности и устойчивости бизнеса. Это лежит в основе философии основателя Carlsberg Якоба Кристиана Якобсена. На протяжении более 170 лет эти Золотые Слова были выгравированы на входе в нашу штаб-квартиру в Копенгагене, и они по-прежнему актуальны.

Насколько сильна конкуренция на рынке пива Азербайджана?

Не секрет, что Carlsberg является крупнейшим производителем фасованного пива в Азербайджане. Конкуренция создает пространство для роста для всех вовлеченных сторон, и мы очень рады видеть конкурентов на рынке. Но для нас самым важным фактором здесь является честная конкуренция. Несомненно, на местном рынке пива существует конкуренция, в основном с небольшими пивоваренными компаниями. Несмотря на то, что рынок пива в Азербайджане небольшой, а потребление пива относительно невелико, в стране имеются качественные марки пива.

И мы всегда поддерживаем честную конкуренцию и разнообразие выбора для потребителя.

Какова ситуация и тенденции на мировом рынке пива?

Для компании, чтобы поддерживать динамику роста, важно не просто быть в курсе всего, но предвидеть и даже создавать тренды.

На рынках, где мы работаем, мы ясно видим, что люди хотят попробовать новые вкусы и ароматы пива. Конечно, нужно постоянно иметь в ассортименте высококачественный лагер, а это прочная основа для пивного бизнеса, но сейчас, стремительно растет категория крафтов и специалитетов. Мы четко видим эту тенденцию во всем мире и ожидаем, что она придет в Азербайджан в ближайшее время.

Безалкогольное пиво является одной из самых привлекательных современных тенденций. Данная тенденция соответствует множеству современных направлений – это здоровый и освежающий напиток, который отражает толерантность к людям разных религий. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие годы этот тренд будет продолжать стремительно расти.

Вот почему в 2016 году, когда была запущена наша глобальная стратегия Sail’22, о которой говорилось ранее, мы проанализировали все факторы и возможные направления будущего развития и скорректировали наши планы с учетом текущих и будущих тенденций. На всех рынках присутствия Carlsberg мы стараемся сделать ассортимент нашей компании богатым, включить базовые сорта пива, а также добавить новые вкусы, вдохновленные местными традициями.

Сильно ли отличается местный рынок, например, от рынков стран СНГ или Европы? Есть ли у азербайджанского рынка свои особенности?

Нет двух одинаковых пивных рынков. Потребители, конкуренция, структура розничной торговли, государственное регулирование, а также множество других факторов могут отличаться. Но есть некоторые сходства межу азербайджанским и турецким рынками.

Одна из главных особенностей местного потребления это то, что азербайджанские потребители предпочитают легкое пиво - лагер.

На потребление очень сильно влияют погодные условия и сезонность, и в наших маркетинговых активностях мы делаем особый акцент на разгар сезона, предлагая дополнительные продукты и проводя специальные летние кампании, чтобы все категории потребителей нашли напиток на свой вкус в ассортименте Carlsberg Azerbaijan.

Еще одна особенность - это удивительно дешевые крепкие алкогольные напитки, особенно водка. На рынках, где мы работаем, мы обычно наблюдаем довольно большой ценовой разрыв между крепкими и легкими алкогольными напитками, что соответствует политике продвижения напитков с меньшим процентным содержанием алкоголя для снижения потребления алкоголя в целом, но в Азербайджане этот разрыв очень мал. Это формирует сдвиг в потреблении в сторону крепкого алкоголя, и мы считаем, что это то, с чем нужно работать.

Также высоки темпы роста современной торговли - крупных сетей супермаркетов. В настоящее время доля современной торговли в Азербайджане составляет не более 10-15 процентов, тогда как в России она составляет 40 процентов, а в Западной Европе - 60-70 процентов. Мы прогнозируем дальнейший рост этого вида торговли и пытаемся в нем преуспеть. Я считаю, что современная торговля - это канал, выгодный для всех сторон: для бизнеса и правительства выгода заключается в полной прозрачности, для потребителя – в большом выборе. Для нас это также означает большее пространство для представления нашего широкого ассортимента и различных вкусов потребителям.

В Азербайджане существует сильная традиция собираться вместе на какие-то праздники или чтобы просто весело провести время. Для нас это означает рост в сегменте HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии общественного питания и гостиничного хозяйства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи.) И мы очень рады, что наше пиво занимает важное место в этих традициях и значит больше, чем просто напиток.

(Сара Исрафилбекова )

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