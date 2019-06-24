80 объектов государственной собственности будут приватизированы (ФОТО)

24 июня 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внедрение Государственным комитетом по имущественным вопросам современных методов приватизации государственного имущества создает благоприятные условия для участия каждого.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет, следующий аукцион состоится 23 июня. На торги выставлены 80 государственных объектов. Инвесторам предложат малые государственные предприятия и объекты в количестве 31, 16 акционерных обществ, 29 транспортных средств и четыре нежилых площади. Общая площадь малых государственных предприятий и объектов, расположенных в разных регионах республики, составляет от 7,5 до 9,2 тыс. квадратных метров. Отличие объектов по ценовому диапазону создает подходящие варианты для каждого потенциального инвестора. К пример, общая площадь складского здания в селе Чухур Габала Габалинского района составляет 78 квадратных метров. Этот объект можно использовать как в качестве склада, так и другого служебного помещения.

Нежилые помещения, которые выставлены на аукцион, расположены в Баку, Гяндже, Бейлагане и Абшероне. Один из государственных объектов, который можно использовать как офис и сервисное помещение, находится в Гяндже. Начальная цена помещения площадью 547 квадратных метров составляет 7 тысяч манатов.

На аукционе инвесторы также смогут приобрести 30-45 процентные пакеты акционерных обществ, как "Евлах юн", "Дашкесан Агротехсервис", "Сальян кяндкимъя", расположенных в разных городах и районах.

Желающим купить автомобиль, предлагаются транспортные средства 1995-2008 годов выпуска. Первоначальные цены автомобилей марок "Hyundai", "Chevrolet", "Daewoo" и др. составят от 1000 до 6000 манатов.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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