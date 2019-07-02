В Азербайджане презентована онлайн-система кадастровых измерений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начала функционировать онлайн-система кадастровых измерений AZPOS-Real time GNSS.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Проектно-исследовательского центра по кадастру и землеустройству при Государственном комитете по вопросам имущества Фарид Джафаров в ходе презентации системы.

Во время презентации было отмечено, что на территории Азербайджана функционируют 37 станций, оснащенных современной техникой, которую обеспечивают бесперебойную работу. Особенность этих станций заключается в том, что благодаря спутниковой связи и онлайн-соединению между станциями можно осуществлять анализ территории при проведении геодезических работ, а также кадастровых измерений.

Джафаров отметил, что данная система будет незаменимым помощником в сельском хозяйстве для изучения земли и ее обработке, также при прокладке дорог, при проведении геодезических и разведывательных работах нефтяных компаний, а также во время проектно-строительных работ в целях исследования участков для закладки фундамента.

На презентации также было отмечено, что система AZPOS принимает сигналы от системы GPS навигации, а также от спутников системы Glonass, что позволит точно определить координаты местности при составлении карты. Вся информация, полученная от спутников, передается в глобальную дифференцированную навигационную спутниковую систему, и после переработки, передается в базу данных сети AZPOS. Было отмечено, что эта система была запущена при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Регистрации недвижимого имущества".

Также было отмечено, что к системе могут подключиться как юридические, так и физические лица, пройдя регистрацию в Проектно-исследовательском центре по кадастру и землеустройству.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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