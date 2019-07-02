Всемирный банк назначил нового регионального директора по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Себастьян Молинеус занял пост регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу с первого июля текущего года, передает Trend со ссылкой на банк.

В этой должности Молинеус будет курировать программу банка в трех странах - Азербайджане, Грузии и Армении, и руководить разработкой и реализацией стратегии партнерства банка в этих странах. Он будет базироваться в Тбилиси, где находится региональное отделение Всемирного банка по Южному Кавказу.

Молинеус - гражданин Германии. Он присоединился к группе Всемирного банка в 2002 году в качестве менеджера проектов в московском офисе МФК (Международная финансовая корпорация). С тех пор занимал разные должности как в МФК, так и Всемирном банке, уделяя особое внимание корпоративному управлению, рынкам капитала, а также развитию финансового и частного секторов.

Молинеус был выбран на эту должность в рамках конкурсного отбора менеджеров. На новом посту он сменил Мерси Тембон, которая работала региональным директором по Южному Кавказу с сентября 2015 года.

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