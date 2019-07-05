Один день в самой желанной бизнес-среде страны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 июня лидер телекоммуникационного рынка страны Azercell Telekom, вступивший в новую цифровую эру своей деятельности, организовал мероприятие под названием “1 день в Azercell", сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания предоставила участникам мероприятия уникальную возможность ознакомиться с бизнес-средой Azercell, а также вступить в дискуссии с ведущими экспертами в области ИТ. Специалисты департаментов IT и Big Data Azercell затронули одну из самых актуальных тем современности “Data Engineering & Machine Learning”, поделились своим богатым опытом в данной области и обсудили с участниками мероприятия последние тенденции на телеком-рынке. Отметим, что в мероприятии приняли участие около 40 гостей-сотрудники различных компаний и студенты ряда высших учебных заведений страны, которые были отобраны на основе предварительного процесса подачи заявок. Они также получили возможность ознакомиться с новинками цифрового мира.

Azercell Telekom и впредь будет продолжать выступать с инициативами и проектами, направленными на выявление потенциальных возможностей и реализацию профессиональных интересов современной молодежи нашей страны.

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