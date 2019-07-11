В Азербайджане планируется создание Фонда защиты труда

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени у нас существовало традиционное отношение к принципам трудового законодательства. А концепция, которую предлагает Международное организация труда (МОТ), включает проактивное отношение и стратегические решения, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

Как сообщает Trend, сегодня в Баку началась двухдневная конференция минтруда совместно с МОТ по стратегическому планированию по принципам международной организации труда по вопросам трудовой инспекции и занятости.

В соответствии с новой концепцией, предлагаемой МОТ, в ближайшее время будет создан Фонд защиты труда, сказал Керимли. Это предоставит возможность проводить проактивную работу с работодателями, также внесет вклад подготовку трудовых кадров, развитию навыков, улучшит просветительскую работу.

«Мы готовим новую программу действий с Международной финансовой корпорацией (МВФ), которая определяет новый механизм контроля над рисками со стороны Госслужбы трудовой инспекции, новые подходы к проверкам», – сказал Керимли.

По словам замминистра, в первой половине 2019 года министерством были выявлены 282 случая нарушения законодательства, по ним было выписано 263 штрафа.

За полгода граждане страны получили задержанные социальные выплаты на сумму 52 тысячи манатов, 77 человек, обратившихся с жалобой, были восстановлены на работе.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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