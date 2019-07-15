Завод SOCAR Carbamide начал поставку карбамида на внутренний рынок Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Завод по производству минеральных удобрений SOCAR Carbamide приступил к продаже карбамида компании «Агролизинг», сообщает Trend со ссылкой на генерального директора предприятия Хаяла Джафарова.

Объем первой партии, поставленной «Агролизинг», составил 25 тысяч тонн удобрений.

«Это наше первое сотрудничество с «Агролизинг». В результате фермеры страны смогут приобретать карбамид, который является одним из наиболее востребованных удобрений, по доступным ценам. Это, в свою очередь, приведет к повышению производительности, обеспечению продовольственной безопасности страны и способствует снижению стоимости сельхозпродукции», - сказал Джафаров.

Гендиректор отметил, что завод рассчитывает реализовывать на местном рынке до 30 процентов своей продукции, остальное предназначено на экспорт.

«Агролизинг» является основным поставщиком удобрений на внутреннем рынке, до начала производства карбамида в Сумгайыте, весь объем удобрений импортировался в страну.

По словам председателя «Агролизинг» Эльмина Рахманова, производимые в Азербайджане карбамидные удобрения будут способствовать повышению производительности в сельском хозяйстве.

С мая, когда на заводе началось производство, здесь было произведено около 60 тысяч тонн карбамида, 45 тысяч из которых было экспортировано в Турцию и Украину и местной компании Azfert.

Как сообщалось ранее, «Агролизинг» в июля 2019 года заключил контракт с управление внешнеэкономических связей SOCAR на закупку карбамидных удобрений на сумму 10,5 миллиона манатов.

Карбамидный завод SOCAR был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года. Предприятие включает производственные участки по производству аммиака, карбамида и карбамидных гранул, где ежедневно будет производиться 1,2 тысячи тонны аммиака и двух тысяч тонн карбамида. За счет экспорта предприятие рассчитывает получать до 160 миллионов долларов в год.

Общая стоимость строительства завода составила 780 миллионов евро, из которых 197 миллионов евро были выделены из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Агролизинг входит в структуру минсельхоза Азербайджана.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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