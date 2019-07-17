В Тегеране запланирована встреча глав ведомств связи Азербайджана, Турции, России и Ирана (ФОТО)

17 июля 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тегеране встречаются руководители ведомств связи Азербайджана, России, Ирана и Турции для обсуждения путей расширения экономического сотрудничества. Турцию на встрече представляет председатель Управления информационных и коммуникационных технологий этой страны.

Как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фаттахи написал на своей странице в социальной сети, что четырехсторонняя встреча, которая пройдет сегодня, позволит расширить экономические связи и сотрудничество в области телекоммуникаций. Это будет способствовать усилению сектора во всем регионе, нежели стремление стран в одиночку развивать его.

Как сообщал ранее министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азери Джахроми, встреча состоится в преддверии открытия 25 Международной выставки компьютеров и электроники «İran Al-kamp2019».

Министр отметил, что это третье заседание с участием четырех стран на уровне министров.

«Целью проведения заседания является создание совместного рынка в сфере стартапов между четырьмя странами», - подчеркнул иранский министр.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Хазар Ахундов)

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