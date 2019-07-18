На Дашкесанском алунитовом руднике в Азербайджане объявлен тендер на выбор технологий

БАКУ /Trend/ - “Азербайджанская промышленная корпорация” (АПК) объявила тендер на выбор экономически эффективных, экологически безопасных технологий, проведение соответствующих лабораторных, промышленных испытаний, а также подготовку подробного технико-экономического обоснования для получения необходимого концентрата алунита, глинозема и других полуфабрикатов полезных ископаемых путем переработки алунита.

Как сообщает Trend со ссылкой на корпорацию, это делается в целях оценки запасов алунитовой руды на Зейликском месторождении в Дашкесанском районе Азербайджана и производства глинозема из алунитовой руды с применением современной технологией обогащения.

В целях оценки результатов данного тендера, подготовки основных условий, рассмотрения предложений, их оценки и сравнения, в АПК создан экспертный совет.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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