В Азербайджане пресечена контрабанда строительных материалов (ФОТО/ВИДЕО)

23 июля 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками Государственного таможенного комитета пресечена попытка ввоза в страну, незаявленных государственным органам, строительных и декоративных материалов, передает во вторник Trend со ссылкой на государственный таможенный комитет.

Правонарушение было установлено в ходе мер по сопоставлению товаров сотрудниками Управления таможенных операций главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте государственного таможенного комитета, оперативного и следовательно отделов, а также сотрудниками поста «Говсан».

Согласно информации, в морской портовый пост «Говсан» главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте прибыло из Ирана судно Nargoon, который транспортировал, принадлежавшие ООО APACHE различные отделочные материалы. Эти товары были заявлены ООО в соответствующей декларации в Главное таможенное управление по энергетическим ресурсам и на морском транспорте.

В ходе досмотра, кроме заявленных в таможенной декларации, было обнаружено 1980 квадратных метров гранитного камня, 820 квадратных метров настилочных и настенных керамических плит, а также три декоративных изделия из мрамора.

В целом пресечена попытка уклонения от таможенных сборов товара в размере 10 тысяч манатов.

По факту начато расследование.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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