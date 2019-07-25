Доля проблемных кредитов в Азербайджане снизится, темпы роста экономики страны ускорятся - Moody’s

Баку/Trend/ - По прогнозам международного рейтингового агентства Moody’s к концу 2020 года доля проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана опустится ниже 10 процентов, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Агентство, основываясь на улучшении ситуации в банковском секторе Азербайджана, повысило прогноз по банковской системе на «позитивный» с прежней оценки «стабильный». «Продолжающийся экономический рост и беспрецедентная поддержка домохозяйств со стороны государства – основные факторы, повлиявшие на присвоение «позитивного» прогноза банковскому сектору Азербайджана» - указано в сообщении.

Moody’s ожидает дальнейшего улучшения качества банковских активов благодаря «расчистке» балансов банков и поддержке домохозяйств со стороны государства.

Согласно базовому сценарию Moody’s, благодаря повышению прибыли банков и росту активов, взвешенных с учетом риска, показатели достаточности капитала банковской системы в целом будут стабильными.

Важным фактором остается готовность правительства оказывать поддержку не отдельным банкам, а всему банковскому сектору с улучшением кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики.

Сокращение числа банков стало следствием пережитых финансовых трудностей и отражает ограниченные возможности для развития банковского бизнеса. «Конкурентный ландшафт сместился в сторону крупных частных банков», - указано в сообщении.

По прогнозам Moody’s, прибыльность банков повысится по мере снижения кредитных расходов. Ликвидность в манатах улучшается благодаря дедолларизации пассивов по всей банковской системе и государственной поддержке. Но высокий уровень долларизации депозитов сохранится, хотя и наблюдается тенденция к снижению.

В целом, аналитики агентства ожидают ускорения темпов экономического роста в Азербайджане до 3 процентов в 2019-20 годах при благоприятных мировых ценах на энергоносители, роста экспорта и увеличения доли ненефтяного сектора в структуре экономики. Тем не менее, экономика остается уязвимой к изменениям цен на нефть.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.