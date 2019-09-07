Молодежный форум ОИС и Агентство по развитию МСБ обсудили потенциальные проекты (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов провел встречу с президентом молодежного форума Организации исламского сотрудничества (МФ ОИС) Тахой Айхан, сообщает Trend со ссылкой на организацию.

В ходе встречи было отмечено, что Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с МФ ОИС. В связи с этим было особо отмечено проведение третьей по счету Генеральной ассамблеи сети молодых предпринимателей исламских стран (ICYEN) в Баку в этом году.

Стороны обменялись идеями о сотрудничестве в области сельского хозяйства, туризма, информационных и коммуникационных технологий, проектов социального предпринимательства, инноваций и стартапов с участием партнеров молодежного форума ОИC. В ходе обмена мнениями о перспективах сотрудничества между агентством и форумом также были рассмотрены возможности для проведения мероприятий, тренингов и программ, организации взаимных визитов и бизнес-форумов с участием МСБ.

В связи с организацией третьей Генассамблеи молодых предпринимателей исламских стран в Баку был подписан трехсторонний протокол о сотрудничестве между агентством и Евразийским региональным центром форума.

В мероприятии примут участие представители 70 стран-членов ОИС и государств, не являющихся членами организации. Здесь будет представлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, государственной поддержке развития малого и среднего бизнеса в нашей стране. В рамках мероприятия также пройдут двухсторонние встречи с местными и зарубежными инвесторами для привлечения иностранных инвестиций в Азербайджан.

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