Корейское агентство по международному сотрудничеству готово поддержать инвестиционный сектор в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс построения информационной экономики в Азербайджане вызывает особый интерес у Республики Корея. Об этом, во время пресс-конференции, посвященной завершению совместного тренинг-проекта "Умный Мост" между Фондом развития предпринимательства (SIF) при министерстве экономики Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA) сообщила директор Азербайджанского офиса KOICA Пак Кумок, передает в пятницу Trend .

Представитель Корейского агентства отметила удовлетворение деятельностью Агентства в Азербайджане и рассказала о преимуществах реализации совместных проектов.

Также Кумок выразила готовность к продолжению проведения будущих совместных проектов по развитию инвестиционного сектора в азербайджанской экономике.

Напомним, что проект "Умный Мост" был реализован за счет предоставленных KOICA средств. Проект "Умный мост" - первый в Азербайджане победитель грантовой программы "CIAT" (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow). Наряду с продвижением инновационного предпринимательства, основанного на передаче технологий и коммерциализации науки посредством тренингов на основе проекта, был внесен вклад в развитие инновационной экосистемы в Азербайджане.

Тренинги в рамках проекта продолжались с 30 Августа по 14 сентябрь 2019 года в здании SIF, а участниками тренингов стали сотрудники университета и представители бизнес-сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.