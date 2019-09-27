Азербайджан инвестировал в экономику Германии $3 млрд - замминистра

27 сентября 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Объем инвестиций, вложенных Азербайджаном в экономику Германии, составил три миллиардов долларов США. Как передает в пятницу Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме.

Замминистра отметил, что инвестиции Германии в экономику Азербайджана составляют на сегодняшний день 615 миллионов долларов. "Из этого объема порядка 96 процентов вложены в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. Германия в рамках девяти проектов по техническому сотрудничеству предоставила Азербайджана 30 миллионов евро", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что Германия занимает второе место среди европейских торговых партнеров Азербайджана по объему товарооборота и первое место по импорту. "Немецкие компании являются подрядчиками в Азербайджане в 66 проектах на общую сумму 1,6 миллиона долларов", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что Германия является одной из стран, которая полностью поддерживает Азербайджан в вопросе усиления торгово-экономического сотрудничества с Европейским союзом, и является важным партнером Азербайджана в этой области.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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