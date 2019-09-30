Экономические реформы усилили развитие ненефтяного сектора в Азербайджане

30 сентября 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реализованные в Азербайджане коренные экономические реформы, стали мощным импульсом для развития ненефтяного сектора. Как передает Trend, об этом заявил исполнительный директор Клуба экспортеров Зохраб Гадиров в рамках выступления на азербайджано-корейском бизнес-форуме в Баку. Исполнительный директор отметил, что благодаря проведенным реформам, Азербайджан значительно продвинулся в рейтинге и в оценке, отраженных в отчетах международных организаций.

"Так, согласно международному отчету Всемирного банка "Doing Business" в 2019 году Азербайджан продвинулся вперед на 25 позиций, переместившись с 57-го на 32 место, которое он занимал в минувшем году. Азербайджан входит в десятку стран региона, где были проведены масштабные реформы, в числе которых следует отметить положительные изменения в сфере предпринимательства, динамично развивающегося благодаря формированию благоприятной деловой среды, созданной в Баку и в регионах Азербайджана. Положительная динамика развития наблюдается также в сфере производства и переработке аграрной продукции, в промышленном секторе и других сферах. Процесс регистрации и развития бизнеса заметно упростился и ускорился благодаря внедрению принципа "Единого окна", который применяется в продвижении бизнеса как внутри страны, так и для выхода на внешние рынки", - сказал Гадиров.

Исполнительный директор отметил, что реформы позитивно отразились и на проведении импортно-экспортных операций.

"Значительно упрощены таможенные процедуры, а также налоговая нагрузка для предпринимателей. Азербайджан на сегодняшний день представляет значительный интерес для стран региона и мира, за счет продуманной государственной политики, нацеленной на диверсификацию национальной экономики, и продвижению азербайджанских товаров на новые внешние рынки", - сказал Гадиров.

Исполнительный директор отметил, что, будучи ведущей страной на Южном Кавказе и находясь на пересечении маршрутов между Востоком и Западом, Азербайджан выполняет роль регионального транспортного хаба, что является прекрасной предпосылкой для вывода азербайджанской продукции на мировые рынки. Отметим, что в рамках азербайджано-корейского бизнес форума состоялись встречи формата «B2B»между представителями корейских и азербайджанских компаний, занятых в сфере торговли, инвестиций, промышленного производства.

(Автор. Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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