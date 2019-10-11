АЖД закупят два новых поезда Stadler

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) закупят два новых поезда швейцарской компании Stadler.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель АЖД Джавид Гурбанов.

По словам главы АЖД, вагоны новых поездов отличаются от поездов российского производства применением качественной звукоизоляции и устройств поглощающих звук колес. В целом их количество достигает 40.

"Эти поезда отличаются высокими скоростными характеристиками, а также показателями качества" - сказал Гурбанов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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