Пилотные проекты по внедрению ОМС в Азербайджане дают положительные результаты

14 ноября 2019 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам пилотных проектов Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана по внедрению ОМС в подчиненных агентству медицинских учреждений в некоторых районах страны наблюдаются позитивные изменения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства по ОМС.

Так, в Агдаше заработная плата врачей и административного персонала увеличилась в 2,5 - 3 раза, зарплаты средних и младших медицинских работников увеличились вдвое.

По словам пресс-службы, жители, которые пользуются преимуществами обязательного медицинского страхования в Агдаше, также довольны внедрением системы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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