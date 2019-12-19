Дополнительные рейсы по маршруту «Астрахань-Баку» будут востребованы - глава Астраханской области

19 декабря 2019 00:38 (UTC+04:00)

В ходе своей итоговой пресс-конференции губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о результатах недавнего делового визита астраханской делегации в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на "Астраханскую область".

Глава региона провёл серию переговоров с представителями органов власти республики, ознакомился с ходом строительства Астраханского делового центра в Баку. В ходе встреч достигнут ряд договорённостей, в том числе о возможности увеличения частоты полётов прямого рейса из Астрахани в Баку.

Напомним, в мае этого года между этими двумя городами было возобновлено авиасообщение. Перевозчиком выступила компания «Азербайджанские авиалинии». Самолёт летает дважды в неделю, время в пути – один час.

«Мы рассчитываем, что к лету нам удастся увеличить количество рейсов до трёх-четырёх раз в неделю», – сказал губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что дополнительные рейсы по маршруту «Астрахань-Баку» будут востребованы, поскольку на данный момент загрузка действующего рейса составляет не менее 85%.

По мнению руководителя области, развитие авиасообщения даст возможность значительно нарастить экономические и гуманитарные связи между регионом и республикой. Губернатор также сообщил, что азербайджанская сторона рассмотрит возможность размещения заказов на строительство танкеров и сухогрузов на астраханских судоверфях. Кроме того, глава региона предложил бакинским коллегам реализовать совместный проект в культурной сфере в традициях опен-эйр постановок, которые ежегодно проходят в естественных декорациях астраханского кремля

«Мы предложили нашим театрам оперы и балета совместно организовать под открытым небом в Баку такое культурное событие. В целом, рассчитываем, что взаимодействие со всеми нашими прикаспийскими партнёрами и в сфере товарооборота, и в гуманитарной сфере будет только возрастать. Тем более, что впереди у нас Второй Каспийский экономический форум, к которому мы активно готовимся», – поделился планами глава Астраханской области.

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