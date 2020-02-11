Обнародованы статистические данные по рыболовству в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Вопреки квотам на вылов 1185,8 тонны рыбы в Азербайджане, выданным, в соответствии с правилами использования рыбных и других водных биологических ресурсов 151 юридическому и физическому лицу, в 2019 году поймано 1176,6 тонны, что на 27,1 процента меньше, чем в 2018 году

Как сообщает во вторник Trend, в общей массе выловленной рыбы 694 тонны составляет килька, 105,7 тонны - кутум, 81,3 тонны - сельдь, 69,9 тонны - кефаль, 59,7 тонны - плотва, 40,8 тонны - лещ, 45,4 тонны - сазан, 20,0 тонны - карась, 10,0 тонны - судак, 8,2 тонны - шемая, пять тонн - сом, 3,4 тонны - рыбец, две тонны - жерех, 31,2 тонны - другие виды рыбы.

В 2019 году рыбаками оплачено квот на 101,6 тысячи манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)