Назначен новый торгпред России в Азербайджане

БАКУ/Trend - Руслан Мирсаяпов, оставивший в феврале должность главы госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям, которую занимал с 2017 года, получил новое назначение. Распоряжением правительства России он назначен торговым представителем РФ в Азербайджане сообщает в четверг Trend со ссылкой на kommersant.ru.

Руслан Мирсаяпов родился в ноябре 1977 года в Уфе. Окончил Башгосуниверситет по специальности «Английский язык», Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление». Карьеру начинал в 1998 году в министерстве внешних связей и торговли республики ведущим специалистом отдела протокола и переводов, отдела международного сотрудничества. В 1999–2010 годах работал в администрации Уфы: завершил карьеру в мэрии в должности главы отдела внешних экономических связей управления экономики мэрии. В 2010 году возглавил комитет по внешнеэкономическим связям республики, затем — управление внешних и межрегиональных связей администрации президента Башкирии. В 2013-2014 годах возглавил АНО "Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в Уфе".