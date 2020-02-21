В Азербайджане готовится документ о "Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности

БАКУ/Trend/ - Обсуждение стратегии кибербезопасности заняло некоторое время.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной "Неделе кибербезопасности", сказал начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления министерства транспорта, связи и высоких технологий (NRYTN) Рашад Азизов.

По его словам, подготовка этой стратегии осуществлялась в соответствии с планом работы Кабинета министров. После завершения обсуждений с участием государственных структур результаты были доведены до сведения высших органов".

"Задержка с внесением некоторых дополнений в стратегию зависела от важного момента. Вопросы информационной безопасности не нашли отражения в этой "стратегии кибербезопасности". Но это довольно важный вопрос, поэтому в настоящее время, объединив эти два вопроса, ведется работа по подготовке важного документа под названием "Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности", - отметил он.

По его словам, говоря о кибербезопасности, мы подразумеваем больше процессы, происходящие в киберпространстве.

"А информационная безопасность предполагает не только кибербезопасность. Вы знаете, что в современную эпоху происходят информационные войны, поэтому актуальна защита информации вне киберпространства, радиочастотах и других площадках", - добавил он.

По его словам , именно поэтому было принято решение объединить их в одном документе, так как эти процессы взаимосвязаны, их инфраструктурные механизмы схожи. В ближайшее время этот вопрос найдет свое решение.

Как отметил Азизов, в направлении защиты персональных данных также проводятся правовые реформы, сформирована рабочая группа высокого уровня. Этот процесс идет под руководством заместителя минтранса. Будут внесены изменения в некоторые законы. В целом, подход ведомства к защите персональных данных также может измениться.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)