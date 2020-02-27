Орхан Мамедов: Платформа для внедрения исламского банкинга в Азербайджане готова

БАКУ/Trend/ - Платформа для внедрения исламского банкинга в Азербайджане готова.

Как сообщает в четверг Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции в Ziraat Bank сообщил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане Орхан Мамедов

По словам Мамедова, в этом направлении правительством были поставлены определенные задачи для развития исламского банкинга и на сегодняшний день они все выполнены. На данный момент уже готова платформа для внедрения исламского банкинга в стране.

"Мы ожидаем, что новый парламент, полноценно приступив к работе, обратит на это внимание и уже к концу этого года все работы в этом направлении будут завершены", - сказал председатель правления агентства.

Мамедов выразил уверенность, что исламский банкинг будет очень полезным инструментом для альтернативных источников дохода национальной экономики.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в направлении развития малого и среднего бизнеса.

Автор: Эльдар Джанашвили.