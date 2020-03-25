Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - C целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), ставшего причиной волнения во всем мире, на территории страны и во имя сохранения здоровья граждан Азербайджанский национальный музей искусств также присоединяется к призыву Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Очаг культуры с целью обеспечения материальной поддержки для проведения мероприятий по предотвращению и борьбе с этой болезнью в нашей стране перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.
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