Своевременный необходимый вид сервиса – AptekOnline.az (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Отличающийся инновационными проектами компания “AzeriMed”, в очередной раз представляет свой эксклюзивный проект. Основывающийся на современные технологии- AptekOnline.az! Данный проект со всеми преимуществами предоставляет возможность профессиональной фармацевтической поддержки населению, передает Trend.

Предназначенный для максимального удобства пользователей, сервис “AptekOnline.az” является первым большим социальным проектом, который с первых дней внесет свой вклад в развитие медицинской сферы страны. Благодаря своим техническим новшествам и системе онлайн-платежа одним из важных преимуществ “AptekOnline.az” является то, что разработаны и веб, и мобильные версии online услуги. Для этого и сайт, и мобильное приложение сервиса представлены к использованию.

Основной целью сервиса “AptekOnline.az” является оказание профессиональной фармацевтической поддержки населению , временно находящимся в социальной изоляции.

“AptekOnline.az” предлагает своим пользователям широкий выбор медицинских, косметологических, гигиенических и лекарственных средств.

Онлайн регистрация, личный кабинет, поисковая система по рецепту, возможность поиска товара по штрих коду (размещенного на товаре), заказ с помощью добавления в систему фотографии рецепта (фотозаказ), история поиска, система «умного» поиска, большое преимущество системы онлайн оплаты и доставка прямо по адресу в короткий срок, являются важными особенностями проекта “Aptekonline.az”.

Помимо этого, в связи со срочными запросами, заказами и медицинскими доставками, у сервиса существует круглосуточная служба колл-центра - *7700 и готова помочь каждому. А для более удобного-оперативного заказа, у “AptekOnline.az” существует активный номер +99455 251 77 00 в whatsapp.

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Мы с Вами!

сайт: https://aptekonline.az/

мобильная версия: https://aptekonline.az/qr