Сегодня приостановлено газоснабжение котельных

Экономика 26 апреля 2020 20:36 (UTC+04:00)
Сегодня приостановлено газоснабжение котельных

БАКУ /Trend/ - С 26 апреля ПО "Азеригаз" приостанавливает газоснабжение котельных, передает Trend со ссылкой на ПО.

Согласно информации, данный шаг предпринят на основании телефонограммы, поступившей от ОАО Azeristiliktechizat.

"Так, сегодня утром, в телефонограмме, полученной от вышеупомянутой структуры, просили приостановить подачу газа во все котельные (кроме водонагревательных котлов) на балансе ОАО Azeristiliktechizat в связи с окончанием осенне-зимнего сезона", - говорится в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад было рекомендовано продолжить подачу газа в котельные до 30 апреля.

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